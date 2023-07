Polícia Federal prende suspeito de produzir e compartilhar pornografia infantil

Um homem investigado por armazenar no aparelho celular arquivos de conteúdo sexual envolvendo crianças foi preso na manhã desta segunda-feira (3), no município de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Estado. O flagrante foi efetuado durante a Operação Argos, deflagrada pela Polícia Federal e o suspeito também é investigado por compartilhar e produzir imagens contendo abusos sexuais praticados contra crianças.

O objetivo inicial da operação era cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra o suspeito. No momento da captura do homem, os policiais encontraram evidências suficientes que comprovam a prática dos crimes. No aparelho celular do suspeito, foram identificadas conversas em que ele buscava, por meio de redes sociais, o contato de crianças e adolescentes. Além disso, foram identificados 1.450 arquivos de conteúdo sexual infanto-juvenil. Também foi constatado que pelo menos duas das imagens identificadas podem ter sido produzidas pelo próprio investigado, o que indica que ele tem acesso a, pelo menos, uma vítima, informação que poderá ser confirmada com o andamento das investigações.

Assim, após confirmadas as hipóteses levantadas pela Polícia Federal, o envolvido pode responder pelos crimes de produção de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente, compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil.