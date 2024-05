Motociclista morre em colisão com carro em estrada de Mosqueiro

Um motociclista identificado como Yan Wesley Ferreira morreu em um acidente de trânsito na tarde de terça-feira (7/05), na Rodovia Augusto Meira Filho (Belém-Mosqueiro). De acordo com as informações iniciais, o veículo da vítima colidiu com um carro de uma empresa de internet que prestava serviço no local.

Testemunhas relataram que o acidente foi registrado no trecho entre o Portal e a entrada do Ramal Caruaru. Pessoas que passavam pela área contaram às autoridades policiais que Yan teria tentado fazer uma ultrapassagem na pista, mas ao ir para o acostamento bateu de frente com o carro que estava parado no sentido Santa Bárbara - Belém. Populares ainda acionaram uma ambulância para tentar socorrer a vítima, mas o motociclista não resistiu e morreu no local.

Quem presenciou o incidente ainda relatou que o veículo de internet estaria na contramão na via, sem sinal de alerta ligado ou alguma sinalização na pista indicando que havia trabalhadores na área. No entanto, todos os relatos serão apurados durante as investigações sobre o acidente.

A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da pista. A Polícia Científica também foi acionada para remover o corpo. Segundo informações iniciais, a vítima não era de Mosqueiro.

Em nota, a Polícia Civil informou que o condutor do veículo envolvido no acidente não apresentava sinais de embriaguez e permaneceu no local. Testemunhas foram ouvidas. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações realizadas pela Seccional de Mosqueiro.