‘Loirinho’ é preso suspeito de homicídio em Santarém

Um jovem chamado Adrielson Dias Vieira, de 20 anos, mais conhecido como ‘Loirinho’, foi preso na tarde de terça-feira (7/05) suspeito de envolvimento no crime de homicídio, em Santarém. A captura foi realizada pela Polícia Civil e Militar na Avenida Tancredo Neves, bairro Nova República.

Conforme as informações das investigações, ‘Loirinho’ teve participação na morte de Alberto Dutra Santiago, de 48 anos, conhecido por ‘Tang’. A vítima foi encontrada morta, com marcas de espancamento, no dia 17 de janeiro de 2024 em frente à casa onde morava, no Beco Angelim, bairro Santarenzinho.

Uma grande investigação foi realizada para chegar até o suspeito. O nome de Loirinho já havia sido citado em uma coletiva de imprensa realizada pela polícia local. Com a prisão, as investigações continuam para apurar a possível participação de outras pessoas na morte de Alberto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi comunicada que a Delegacia de Homicídios de Santarém deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um suspeito do crime de homicídio.