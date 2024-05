Suspeitos de assaltar ônibus são presos em Ananindeua

Dois homens foram presos na tarde de terça-feira (7/05) suspeitos de assaltar um ônibus, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Conforme as informações policiais, a dupla teria entrado no coletivo e, em certo momento, anunciaram o crime e levaram os aparelhos celulares dos passageiros.

As vítimas procuraram a Polícia Militar logo após o assalto e informaram que os suspeitos roubaram os bens pessoais e desceram do ônibus próximo a WE-72. Assim que foram informados do caso, as guarnições fizeram buscas pela área e, por meio de rastreamento de um dos celulares roubados, encontraram os dois homens que já estavam dentro de outro coletivo. Foi feita a abordagem aos suspeitos, que batiam com as características repassadas pelas vítimas, e os agentes encontraram os celulares roubados.

Após constatar que se tratava da dupla envolvida no assalto, os policiais conduziram os suspeitos para a Delegacia da Cidade Nova, onde as vítimas já haviam feito o boletim de ocorrência e reconheceram os dois homens.

Em nota, a Polícia Civil informou que dois suspeitos foram apresentados pela Polícia Militar à Seccional da Cidade Nova, onde foram presos em flagrante pelo crime de roubo. Foram apreendidos celulares e uma arma.