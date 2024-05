Ônibus pega fogo na avenida Centenário na tarde desta quarta (8)

Um ônibus pegou fogo na tarde desta quarta-feira (8), na avenida Centenário, na pista sentido Belém-Ananindeua, bairro Parque Verde, perto da Augusto Montenegro. O fogo teria iniciado no motor do ônibus e nenhum passageiro ficou ferido, conforme o relato da empresa do transporte coletivo, de nome não revelado, à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Vídeos nas redes sociais foram compartilhados e mostram uma enorme quantidade de fumaça e fogo vindos do automóvel. “Muito fogo na Centenário, pegando no fio elétrico”, diz um cinegrafista amador em uma filmagem. Em outra gravação, um homem diz que, por conta do incidente, o congestionamento já estava se formando.

Agentes de trânsito da Semob encontram-se no local orientando o trânsito, garantindo a fluidez e a segurança viária enquanto aguardam a retirada da carcaça do ônibus do local, pela empresa. Uma faixa está isolada, mas o trânsito está fluindo normalmente.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para esclarecer o ocorrido. Em nota, o CBMPA informou apenas "as chamas foram apagadas e ninguém ficou ferido. Houve perda total do veículo.

Em nota, a Superintendência disse à redação integrada de O Liberal que “vai enviar à garagem da empresa, uma equipe de vistoria da Diretoria de Transportes para averiguar o caso e tomar as providências cabíveis”. Além disso, a Semob informou que realiza fiscalização regular nas empresas que possuem garagem e terminais de linha em Belém, que operam linhas dentro do município, quanto ao cumprimento de ordem de serviço e se constatadas irregularidades, como a redução de frota, descumprimento de horários e ausência de condições mecânicas de veículos, a empresa é autuada.

A autarquia disponibiliza seus canais de atendimento para que as denúncias sejam averiguadas, por meio da Ouvidoria pelo site: https://semob.belem.pa.gov.br/; pelo email: ouvidoria.semob@cinbesa.com.br; ou pelo WhatsApp (91) 98415-4587 (somente mensagem de texto). É necessário informar o código alfanumérico, empresa, horário, data e descrevendo a situação ocorrida. Somente assim os agentes de transporte poderão identificar o ônibus e os operadores para que possam ser tomadas as medidas cabíveis ao caso.