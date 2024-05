Menino morre e avó sobrevive após serem atropelados na saída de colégio em Santa Izabel do Pará

Um menino de 9 anos, identificado como Afonso dos Santos Oliveira, morreu ao ser atropelado por um caminhão na tarde desta quarta-feira (8), no quilômetro 34 da BR-316, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com informações policiais, o garoto tinha acabado de sair da escola e estava em uma bicicleta, na companhia de sua avó, Viviane Barbosa de Oliveira, 49 anos, que estava em outra.

O caminhoneiro Marcos Antônio Rodrigues da Cunha, 54 anos, permaneceu no local do acidente e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele vai responder em liberdade pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo a polícia, a avó tinha ido buscar o neto, como fazia todos os dias, quando o acidente ocorreu. Ambos pedalavam no acostamento e foram atingidos pelo caminhão, que havia batido em um carro de passeio antes do atropelamento fatal.

O menino foi arrastado pelo caminhão após o impacto e morreu ainda no local. A avó dele foi socorrida com vida até o Hospital de Santa Izabel, e não corre risco de morte. Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos do acidente. As gravações mostram as duas bicicletas bastante danificadas. Revoltados com a situação, moradores interditaram a BR-316, no trecho do acidente.

O 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) foi acionado ao caso. O condutor do caminhão foi encontrado pela PM ainda no local do sinistro. Ele foi encaminhado à Seccional de Santa Izabel. Conforme o relato das autoridades policiais, o caminhoneiro alegou que tentou desviar de um veículo que estava parado. Para isso, ele teria jogado o caminhão para o acostamento, vindo a atingir o menino e a avó. O homem foi autuado pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O suspeito não apresentava indícios de embriaguez, ainda segundo a polícia. Mesmo assim, ele foi submetido a exames para verificar se, no momento do acidente, estava sob efeito de alguma substância ilícita. Imagens de câmeras de segurança da redondeza devem ajudar a Polícia Civil na investigação do caso. Testemunhas foram ouvidas para esclarecer o ocorrido.