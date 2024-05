Homem que matou sargento da PM em Santarém é condenado há mais de 6 anos de prisão

Diego Silva Oliveira foi condenado há 6 anos e 8 meses de prisão pela morte do sargento da Polícia Militar, Edmilson Cardoso Oliveira, crime ocorrido em 2019. A sentença foi determinada na terça-feira (7), pelo Tribunal do Júri de Santarém, no oeste do Pará, município onde o crime ocorreu.

Durante o julgamento foi desclassificado o crime de lesão corporal seguida de morte. Além disso, o réu irá cumprir a pena em regime semiaberto e poderá recorrer em liberdade. Como Diego já responde pelo crime de tráfico de drogas, deve continuar preso. Ele foi levado novamente para o Complexo Penitenciário de Santarém.

Relembre o caso

No dia 12 de dezembro de 2019 o Sargento PM Edmilson Cardoso de Oliveira foi encontrado morto no sofá da casa onde morava, no bairro Santarenzinho. No corpo do militar havia lesões feitas por faca.

Durante as investigações foi constatado que Diego e o sargento consumiam bebidas alcoólicas e tiveram relações sexuais. Os dois tiveram um desentendimento e, durante a briga, o militar foi morto. Após o assassinato, Diego fugiu na motocicleta que pertencia ao Sargento. Um irmão da vítima desconfiou da garagem aberta e, quando entrou, se deparou com a cena do crime.