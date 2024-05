Polícial Penal suspeito de envolvimento em morte de comerciante é exonerado do cargo

José Francisco França Oliveira foi exonerado do cargo de Policial Penal após investigação de envolvimento na morte de um comerciante em Marabá, caso ocorrido em março de 2022. A decisão foi publicada no diário oficial do Estado na terça-feira (7) com base na conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o crime.

Conforme a Justiça, o ex-policial penal e outros três homens foram presos acusados de envolvimento no crime que vitimou o comerciante Antônio Renato da Silva, de 37 anos. A vítima viajava de São Geraldo do Araguaia (PA) em direção a Araguaína, no Estado do Tocantins, quando desapareceu dia 18 de março de 2022. A vítima foi encontrada morta no dia 21 de março, às margens da TO-164, entre as cidades de Xambioá e Araguanã (TO). Antônio Renato havia sido morto a tiros.

Para prender os suspeitos foi realizada uma investigação que resultou na deflagração da Operação Tocaia, desencadeada pelas Polícias Civis do Pará e Tocantins.