Policial penal suspeito de assassinar comerciante é preso em Marabá e vai ser transferido para Belém

O policial penal José Francisco França, preso em Marabá na última quarta-feira (4) pela Polícia Civil, durante a Operação Tocaia, já foi ouvido e se encontra no Centro de Triagem Masculina do município. Suspeito do assassinato do comerciante Antônio Renato da Silva, ele deve ser transferido nos próximos dias para o Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (Crecan), em Belém. Com informações do portal Debate Carajás.

Além de José Francisco, outros três homens foram presos suspeitos de envolvimento na morte do comerciante: Vanilson, Lucenildo e Elielton. O juízo da Comarca de Xambioá (TO) expediu mandados de prisão temporária contra o quarteto, que vai responder pelo crime de homicídio qualificado, e a decisão foi cumprida pelos policiais civis.

Segundo a investigação, no dia 18 de março deste ano, a vítima se deslocava de São Geraldo do Araguaia para Araguaína (TO) quando desapareceu. O corpo de Antônio Renato da Silva foi localizado no dia 21 daquele mês, às margens da rodovia TO-164, entre as cidades de Xambioá e Araguanã, ambas em Tocantins, com lesões provocadas por arma de fogo.

Com o desdobramento das investigações, os suspeitos Vanilson e Lucenildo foram presos em São Geraldo, e os suspeitos Elielton e José Francisco, em Marabá. José Francisco é policial penal, lotado atualmente na Casa Penal de Marabá. As prisões temporárias têm duração de um mês.

Na ocasião, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo três em Marabá e dois em São Geraldo, onde os policiais apreenderam um armamento calibre 28 com uma munição de mesmo calibre intacta, além de outros objetos. Após a localização do corpo no município de Xambioá, a Polícia Civil deflagrou a operação para apurar o homicídio, resultando nas prisões dos envolvidos.