Corpo de comerciante desaparecido no Pará é encontrado jogado às margens de rodovia

O corpo do comerciante Antônio Renato da Silva, de 37 anos, que desapareceu na sexta-feira (18), no município de São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará, foi encontrado na tarde da última segunda-feira (21), jogado às margens da rodovia TO-164, entre as cidades de Xambioá e Araguanã, no Estado do Tocantins. O cadáver foi localizado por populares, já em estado avançado de decomposição. A suspeita da Polícia Civil é de que o homem tenha sido vítima de um latrocínio.

De acordo com apuração do portal Debate Carajás, familiares disseram que Antônio desapareceu depois de sair de sua residência, no bairro Central, por volta de 8h30, acompanhado de um homem em uma motocicleta. Ele disse que iria depositar R$ 15 mil em uma agência bancária de Araguaína (TO), pois o banco existente em São Geraldo do Araguaia estava com o sistema fora do ar. O suspeito, então, teria se colocado à disposição para fazer a segurança do comerciante até o destino final.

Ainda segundo a investigação policial, durante o trajeto, ainda na sexta-feira (18), o suspeito teria atirado nas costas da vítima, e em seguida roubado seu dinheiro e fugido do local. A motocicleta foi encontrada jogada ao lado de Antônio. De imediato, a Polícia Civil de São Geraldo do Araguaia foi notificada para investigar o possível crime de latrocínio e identificar o suspeito.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por perícia. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar a identificar e localizar o suspeito seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), ou pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), no número 190. Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.