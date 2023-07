Suposto chefe de facção é preso por latrocínio com CNH falsa em Belém

Condenado e foragido pelo crime de latrocínio ocorrido na cidade de Bujaru, nordeste do Pará, Nielson Adaide Maia da Silva, vulgo Alan, de idade não divulgada, foi preso na tarde da última quarta-feira (12), no bairro da Campina, centro de Belém. De acordo com a Polícia Civil do Pará, que efetuou a prisão, Nielson é suposto integrante de facção criminosa com cargo de relevância.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), após receberem informações sobre a localização do foragido de justiça.

As diligências foram no sentido de localizar o veículo que ele teria utilizado, um WV FOR, cor prata. Após buscas em campo, foi possível localizar o veículo suspeito transitando em via pública na avenida Senador Manoel Barata, bairro do Campina.

Segundo a PC, na ocasião da abordargem, o foragido se identificou como Elielson de Jesus Reis, apresentando uma CNH com esse nome. A PC informou que foi constatado que tratava-se de um documento falso. Em seguida, ele confessou sua real identidade e foi conduzido até a delegacia especializada, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Ele também foi autuado em flagrante pelo crime de falsidade ideológica. Nielson foi entregue ao sistema penal e está à disposição do Poder Judiciário.