Homem aplica golpe de venda de apartamento e é preso em flagrante por estelionato

Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso em flagrante, na última quarta-feira (12), após aplicar golpe de estelionato. Ele foi preso após a vítima denunciar a ação criminosa e as equipes da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF) e da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), conseguirem identificar o paradeiro do criminoso. O preso já tem passagens policiais e encontra-se à disposição da Justiça.

A vítima relatou aos policiais civis que pretendia comprar um imóvel residencial ofertado por uma empresa de consórcio, e que, para efetuar a compra, deveria pagar a quantia de R$ 30 mil como entrada. A entrega do valor aconteceu no final da tarde desta terça-feira (11), na casa da vítima, no bairro Centro, em Ananindeua.

Na manhã desta quarta-feira (12), a vítima foi até o cartório para dar entrada na documentação do imóvel, mas o vendedor não compareceu no local marcado. Ao perceber que se tratava de um golpe, imediatamente, a vítima entrou em contato com a Polícia Civil.

“Após qualquer crime, é importantíssimo que as vítimas registrem o boletim de ocorrência policial em qualquer uma das nossas unidades o quanto antes. Dessa forma, as equipes da Polícia Civil do Pará conseguem atuar de forma ágil no sentido de solucionar o crime, prender o suspeito e, assim, dar uma resposta rápida às vítimas”, destaca o Delegado-Geral Walter Resende.

A mulher contou ainda, em depoimento, que foi ameaçada pelo suspeito caso ela procurasse a polícia no sentido de denunciar. “Ele foi flagrado no momento em que se desfazia dos valores, porém nossa equipe policial ainda conseguiu recuperar a quantia de R$16.840,00 (dezesseis mil oitocentos e quarenta reais) e, no final da tarde do mesmo dia, o valor foi devolvido à vítima, ” informa o delegado David Bahury, da DIOE/DEOF.