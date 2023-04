Dupla é presa suspeita de estelionato em Parauapebas

Uma dupla foi presa, na última quarta-feira (27), suspeita da prática de crime de estelionato em Parauapebas, no sudeste do Pará. Welleson Thiago Magalhães Alves, 27, e Jackson Aparecido Dionísio e Magalhães, 26, promoviam uma espécie de consórcio, mas bloqueavam as vítimas depois que o lance era depositado.

Localizados no bairro Beira Rio, os suspeitos estavam bem vestidos no momento da prisão. A investigação chegou aos acusados depois que uma das vítimas denunciou o golpe e deu detalhes de como a dupla agia. Em entrevista ao Correio de Carajás, o delegado Thiago Carneiro explicou o modus operandi de Walleson e Jackson.

“Os suspeitos simulavam um consórcio premiado, onde a pessoa dava alguns valores parcelados ou de uma vez só para ter uma conta de crédito – uma espécie de empréstimo ilegal. No entanto, após dar o lance, a conta era bloqueada e [a vítima] não recebia o valor devido”, explicou o policial sobre o consórcio ilegal.

A dupla foi autuada pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica, uma vez que eles utilizavam as redes sociais para captar as vítimas, bem como crime contra o sistema financeiro. Caso sejam condenados, Walleson e Jackson podem ser cumprir até 12 anos de prisão. Eles estão à disposição do Poder Judiciário.