​Foragido de Abaetetuba por estelionato é preso no Amazonas

Raimundo Nonato Ferreira Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (6), na cidade de Manaus, no Amazonas, durante uma operação conjunta entre as Polícias Civil do Pará (PCPA) e do Amazonas (PCAM). O homem era foragido do município de Abaetetuba. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estelionato no contexto de suposta comercialização de veículos. Os prejuízos causados às vítimas ultrapassam R$ 300 mil.

Conforme as investigações, desde o segundo semestre do ano passado, Raimundo fez diversas vítimas na cidade de Abaetetuba, através de compra e venda de carros. Segundo a polícia, o alvo figurava como proprietário de uma loja de seminovos e, após ser procurado pelas vítimas em seu estabelecimento, comercializava veículos com restrições em virtude de alienaçã​​o fiduciária (transferência da propriedade de um bem), prometendo a quitação deles.

VEJA MAIS

Para além disso, recebia nas transações dos veículos das vítimas como parte do pagamento dos valores. Após a efetivação das transações e recebimento dos pagamentos dos valores combinados, Raimundo Nonato deixava de realizar a quitação dos veículos junto às instituições financeiras, o que impedia os adquirentes de efetuarem a transferência dos veículos adquiridos junto aos órgãos de trânsito.

Ainda de acordo com a polícia, quando as vítimas procuravam por Raimundo Nonato, buscando reaver seus veículos para, então, desfazerem o negócio em razão do descumprimento do acordado, descobriam que seus automóveis já haviam sido repassados a terceiros. Os prejuízos angariados pelas vítimas ultrapassam R$ 300 mil, conforme elementos coligidos durante a investigação policial.

Após tomar conhecimento de que as vítimas haviam denunciado o esquema fraudulento empregado pelo investigado, este empreendeu fuga do Estado do Pará, homiziando-se no Estado do Amazonas.

Com base nestas informações, a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFVA/DRCO), solicitou apoio da Polícia Civil do Amazonas, tanto na localização e prisão do indiciado. Raimundo, segundo a polícia, já se preparava para fugir daquele Estado no momento de sua prisão.

Além da prisão de Raimundo, o Poder Judiciário Paraense acolheu representação formulada pela autoridade policial presidente da investigação para a indisponibilidade e bloqueio de R$ 300 mil do investigado, a fim de garantir o reparo dos danos sofridos pelas vítimas.