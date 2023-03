Apresentador admite que funcionários da Record desviaram R$ 800 mil doados à menina com câncer

O apresentador da afiliada da Record em Salvador (BA), José Eduardo, abriu o “Balanço Geral” de segunda-feira (13) admitindo o envolvimento de funcionários da emissora no desvio de cerca de R$ 800 mil, arrecadados em campanha para tratamento de criança com câncer, exibida no programa. A sede da Record em São Paulo investiga o caso e já confirmou a participação de um editor e dois repórteres no crime. Os envolvidos podem responder por estelionato e cumprir pena de até cinco anos de prisão.

VEJA MAIS

“Você que precisa da Rede Record continue vindo à porta da emissora, pedindo ajuda, e nós faremos de tudo para te ajudar. Bandido nenhum vai me impedir de ajudar o povo”, disse o apresentador José Eduardo, sem citar nomes. O comunicador ainda exigiu a punição aos envolvidos. Conforme o apresentador, o jurídico da emissora “está trabalhando para encontrar e apontar os culpados”.

O editor, que teve a participação no caso confirmada pelo Record, já foi demitido após confessar o crime. Já os repórteres, que estão de férias, devem ser demitidos logo após o retorno.

A situação foi descoberta após o Carnaval. A arrecadação seria para o caso de uma menina com câncer, que foi ao ar no “Balanço Geral” local em setembro de 2022. A mãe da garota fez o pedido de ajuda para custear o tratamento da doença e o programa divulgou uma chave PIX ao vivo. Ocorre que o PIX não era da mulher e sim de um dos envolvidos no desvio de dinheiro.

O caso foi descoberto depois que jogador do Al-Nasst, time da Árabia Saudita, e ex Bahia, Anderson Talisca, doou cerca de R$ 70 mil para o caso e entrou em contato com a mulher que deveria receber as doações, com o objetivo de abater o valor doado no Imposto de Renda. Ele foi surpreendido ao ser informado que a família não recebeu nenhuma quantia. Após descobrir o esquema, o apresentador José Eduardo acionou a alta direção da emissora e cobrou ações.