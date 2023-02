Justiça condena ‘Galã do Tinder' por estelionato; pena é superior a 4 anos

O Galã do Tinder, Renan Augusto Gomes, foi condenado pela justiça por por estelionato. O homem chegou a ser presos em setembro do ano passafo após aplicar golpes em mulheres. Renan se aproximava das vítimas por sites e aplicativos de namoro. Uma das vítimas chegou a repassar R$ 100 mil.

De acordo com a Justiça de São Bernardo do Campo, em São Paulo (SP), Galã do Tinder cumprirá 4 anos e 6 meses de pena. Parte do tempo será em regime fechado, sem direito ao recurso em liberdade. Os detalhes do processo seguem em segredo de justiça.

Como o ‘Golpista do Tinder’ agia?

Por meio de uma conta em aplicativos de relacionamento, Renan usava nomes falsos, dizia ser solteiro, sem filhos e livre para aventuras sexuais ou casuais. Gentil e atencioso, conseguia se aproximar e envolver às vítimas. Pedia o valor para resolver algo e depois de um tempo sumia.

Além dos nomes, usava endereços com locais alterados para não deixar rastros. Ele se infiltrava no círculo social das mulheres e, ao mesmo tempo, conseguia impedir o movimento contrário. Por isso, elas nunca viram ou visitaram os supostos apartamentos que ele dizia ter ora nos Jardins, área nobre de São Paulo, ora na Avenida Paulista.