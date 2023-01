Como se proteger do golpe do PIX: passo a passo para identificar e evitar fraude

Você sabe o que é o golpe do PIX e como se proteger dele? O PIX, forma de transferência instantânea de dinheiro no Brasil, está sendo alvo de fraudadores, que estão usando essa tecnologia para realizar golpes. É importante estar atento e saber como identificar e evitar essas fraudes.

Confira o nosso guia passo a passo:

Verifique sempre o nome do destinatário antes de autorizar uma transferência.

antes de autorizar uma transferência. Não compartilhe informações pessoais ou financeiras com desconhecidos.

com desconhecidos. Não clique em links suspeitos enviados por e-mail ou mensagem de texto.

enviados por e-mail ou mensagem de texto. Se receber uma mensagem pedindo para transferir dinheiro para uma conta PIX, desconfie .

. Entre em contato com a instituição financeira imediatamente se suspeitar de uma fraude.

Com estas medidas de precaução, você poderá se proteger do golpe do PIX e evitar a perda de dinheiro. Não caia em falsas promessas e fique atento aos sinais de fraude.