Novo golpe do Pix tem atuação cheia de detalhes por parte dos bandidos

Nas redes sociais, clientes vêm denunciando uma nova forma de golpe envolvendo o Pix. Os bandidos estão se passando por funcionários das instituições financeiras e usando informações protegidas pelo sigilo bancário, como movimentações da conta corrente, para conquistar a confiança da vítima. Em seguida, eles tentam aplicar o golpe, solicitando transferências e depósitos. As informações são da Agência Estado.

Na terça-feira (7), a jornalista Marcella Centofanti, de 44 anos, foi vítima dos criminosos. Ela recebeu uma chamada telefônica de alguém se passando por um funcionário do Banco Itaú que informou que sua conta havia sido hackeada por criminosos, e, por medida de segurança, foi bloqueada.

A moradora de Ilhabela, litoral paulista, Marcella, acreditou no contato porque ele apresentou informações precisas. "O suposto funcionário citou transações que entraram e saíram da minha conta, incluindo as feitas via Pix, com nomes, valores exatos e até informações de débitos automáticos, com precisão nos centavos".

Criminosos pedem alteração de senha e dão "dicas" de segurança

Com orientação do criminoso, Marcella mudou a senha de sua conta pelo app bancário. A conversa foi realizada de forma bem planejada, sem que o interlocutor solicitasse informações pessoais. Pelo contrário, ele aconselhou a jornalista a não clicar em links ou compartilhar a senha. Até a música de espera era idêntica à utilizada pelo banco. Preocupada, Marcella entrou em contato com a gerente da agência e o namorado.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Fora do ar: Pix apresenta instabilidade e gera reclamações de usuários]]

Quando o criminoso informou sobre três depósitos na conta de Marcella, realizados por dois iPhones em Santo André, ela imediatamente desconfiou. Ele citou nomes e bancos dos destinatários, mas Marcella negou as transações. O bandido então pediu para que ela refizesse as transferências, alegando que o banco reconheceria a duplicidade e cancelaria a operação. No entanto, Marcella já tinha certeza de que se tratava de um golpe.

Nova ligação abala confiança da vítima

Marcella recebeu uma nova ligação fraudulenta depois que desligou o telefone. Uma mulher se identificou como sendo a gerente de sua agência bancária, dizendo que estava ligando a pedido do departamento de segurança do banco. A situação deixou Marcella abalada e sem confiança, e ela diz que está sempre conferindo sua conta para garantir que está tudo bem. Como medida de proteção, ela planeja ir pessoalmente à sua agência e registrar um boletim de ocorrência.

Marcella diz que recebeu uma mensagem em que o Itaú afirma que "em regra, informações sobre a conta bancária ou outras operações são resguardadas pelo sigilo bancário e apenas podem ser prestadas ao respectivo titular (ou ao seu representante legal/procurador com poderes específicos ou terceiro mediante autorização expressa)". A instituição também informou que acionou os órgãos competentes para análise e avaliação da situação.