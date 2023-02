O que mudou no PIX em 2023: saiba como funcionam empréstimo e parcelamento

O Pix revolucionou as transações monetárias no Brasil e sempre surgem novidades para o sistema. A bola da vez é o Pix crédito ou o chamado "Pix Garantido". Através dele, é possível que o cliente realize uma transação instantânea e divida o valor em parcelas. A nova opção foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no início desta semana. As informações são do portal IG.

No entanto, outras modalidades além do pix crédito estão previstas para esse ano como o Pix automático, o Pix internacional, o Pix por aproximação, o Pix offline. Além disso, também já é possível que os usuários contratem emprestimos através do aplicativo. Veja:

O que é necessário para contratar empréstimo no Pix?

Inicialmente, é preciso ter uma conta em uma instituição financeira que disponibilize o recebimento de pagamentos via Pix. Além disso, é necessário ter uma chave Pix cadastrada para que seja possível receber o dinheiro do empréstimo na conta desejada.

VEJA MAIS

O cadastramento de uma chave Pix pode ser feito no próprio aplicativo do seu banco de preferência. Assim, você pode entrar em contato com a instituição que oferece o empréstimo via Pix, analisar suas condições e ter seus dados prontos para a contratação.

Após a contratação do empréstimo, basta aguardar o recebimento do pagamento via Pix, o que acontece de forma instantânea.

Qual a taxa de juros para empréstimo via Pix?

As taxas de juros podem variar de uma instituição financeira para outra, portanto, antes de realizar qualquer contratação, é importante analisar a taxa cobrada e compará-la

Quanto posso pegar de empréstimo no Pix?

Os valores de empréstimos variam de acordo com diversos fatores, tais como a modalidade de contratação, o saldo disponível, a renda, a margem consignável, entre outros. Por isso, para saber exatamente qual é o valor que você pode obter, é aconselhável que se realize uma simulação personalizada com os seus dados.

É seguro fazer empréstimo com Pix?

Fazer empréstimo usando o Pix como forma de recebimento é totalmente seguro. É importante lembrar, contudo, que o fator que pode comprometer sua segurança são empresas não confiáveis ou fraudulentas. Por isso, é importante fazer uma pesquisa sobre a instituição financeira, verificar a sua reputação e obter referências, para garantir que você terá a melhor experiência possível.

Quanto ao uso do Pix como forma de pagamento, não há motivo para se preocupar, pois a transferência é inteiramente segura e regulamentada pelo Banco Central.

Quais bancos fazem empréstimos no Pix?

Bancos como Bradesco, Banco do Brasil e Santander também já oferecem linhas de crédito exclusivas para o Pix através de Empréstimo Pessoal Especial do Pix.

Qual App empresta dinheiro na hora?

As principais instituições financeiras que fazem empréstimo na hora via pix são: SuperSim, Crefisa, Via Certa, Zema Financeira e Pix financeira.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).