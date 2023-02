Golpe do Renavam: o que é, como os bandidos agem e como evitar ser vítima

Um novo golpe tem sido aplicado na internet em anunciantes de vendas de veículos para roubar os dados dos proprietários e clonar placas a partir do número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), considerado o “RG dos carros”. As informações são do portal UOL.

Veja como funciona e como se proteger do golpe

O que é Renavam?

É um dos registros que seu automóvel possui e sua sigla significa Registro Nacional de Veículos Automotores. Nele constam todos cadastros do automóvel feitos no Detran.

Porém, existe uma diferença entre o Renavam e o código Renavam. Enquanto o primeiro é o registro do veículo, o código Renavam é composto pelos números que permitem que esses dados sejam encontrados mais facilmente.

Esse código é considerado o número de identidade do automóvel. É por meio dele que as autoridades de trânsito conseguem saber detalhes como ano, cor, chassi, modelo e até mesmo possíveis débitos pendentes como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Certificado do Registro do Veículo (CRV) e multas, por exemplo.

Com isso, além das características físicas do carro, também é possível saber todo o seu histórico por meio desse código.

Onde encontrar o número do Renavam?

É possível encontrar o código Renavam no CRV (Certificado de Registro de Veículo) ou no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo). Por serem documentos parecidos, a numeração aparece no mesmo local. Logo acima do campo “Nome” ou “Nome/Endereço”, você encontrará o campo “CÓD. RENAVAM”.

Como é o Golpe do Renavam?

O esquema criminoso começa quando um dos bandidos entra em contato com a pessoa responsável por um anúncio automotivo virtual e, durante a conversa, solicita a placa do veículo e, posteriormente, o número do Renavam, com a justificativa de usar os dados para fazer consultas sobre possíveis pendências e o histórico do carro.

Com as informações em mãos, os criminosos conseguem mais dados do proprietário para aplicar uma infinidade de golpes, além de ser possível clonar o carro com as características obtidas, fazendo com que multas, débitos e demais problemas sejam destinados ao veículo original.

O que fazer para não cair no golpe do Renavam?

Antes de comprar um veículo, realmente é importante saber o número da placa e do Renavam para fazer uma consulta completa sobre histórico de multas, débitos e demais pendências junto a órgãos de trânsito. No entanto, também é preciso ter cuidado ao repassar essas informações a terceiros.

E caso a pessoa que está interessada em adquirir o veículo peça outros dados como número do chassi, é preciso desconfiar imediatamente, pois pode ser um alerta para uma atitude suspeita. O principal meio usado pelos criminosos para esse tipo de golpe é a internet que apesar de facilitar as relações de consumo, também é um prato cheio para a ação de golpistas.

Caso o possível comprador peça o número do Renavam, o vendedor pode fazer a consulta detalhada nos sites dos órgãos de trânsito estaduais e municipais e encaminhar o documento com os dados mais sensíveis ocultos ou censurados, para que seja mantida a segurança e proteção contra ações criminosas.

O que uma pessoa pode fazer com o número do Renavam?

O código do Renavam guarda todas as informações do veículo, então basicamente qualquer dúvida que você tenha sobre o automóvel pode ser consultada com esse número. Sendo assim, com o número do Renavam você pode:

Fazer a pesquisa de débitos pendentes;

Checar se o veículo possui bloqueios judiciais ou administrativos;

possui bloqueios judiciais ou administrativos; Investigar a procedência do veículo ;

; Saber se ele já esteve envolvido em acidentes e precisou de reparos;

e precisou de reparos; Conferir por quais alterações e modificações o veículo já passou;

já passou; Se informar sobre irregularidades com a documentação, como licenciamento e CRV .

. Além disso, em caso de blitz ou paradas policiais, ter o Renavam em mãos garante a segurança do motorista e também do veículo.

Uma vez que você já tenha o número do Renavam de um veículo, você já pode efetuar consultas no Detran do seu Estado ou de onde o veículo foi registrado.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).