Camareira que fingiu ter leucemia admitiu que arrecadou mais de R$ 30 mil, diz polícia

Suspeita de fingir ter leucemiar para aplicar golpes, a camareira Débora Barros dos Santos, de 26 anos, afirmou à polícia que foi diagnosticada com doença, mesmo sem a existência de laudos médicos que comprovem a afirmação. Ela teria arrecadado mais de R$ 27 mil via PIX e cerca de R$ 4 mil em dinheiro, que seriam para pagar o suposto tratamento em Pirenópolis, no entorno do Distrito Federal.

Segundo o delegado Tibério Cardoso, Débora alegou que não sente mais sintomas da doença desde que retornou para o Maranhão, sua cidade natal, mas insistiu que passou por tratamento de quimioterapia no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, embora o hospital tenha negado que ela tenha sido paciente na unidade.

VEJA MAIS

A investigação indica que Débora usou o dinheiro arrecadado para comprar roupas, perfumes e outros itens pessoais, apesar de ter afirmado que usou para comprar medicamentos.

A jovem pode ser indiciada por estelionato, com causa de aumento em razão do crime continuado contra várias vítimas.

O que diz que a família de Débora?

A família de Débora alega que ela foi usada por uma amiga que alegava que a jovem tinha câncer, mas a polícia ainda não confirmou a existência dessa pessoa. “Ela forjou essa doença, eu acho que ela dopava a minha filha e inventava que esses remédios eram caros. A mulher pegava o dinheiro para comprar os remédios”, declarrou o pai de Débora.

O inquérito policial deve ser finalizado nos próximos dias. O G1 tentou entrar em contato com Débora e seu pai, mas não obteve resposta até o momento.