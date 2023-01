Empresária influencer é presa suspeita de estelionato

Uma influencer de 32 anos foi presa em flagrante na última segunda-feira (30), em Itajaí (SC), por suspeita de aplicar golpes em comerciantes em compras online. De acordo com a investigação, Mayara Lima, que também é empresária e tem cerca de 200 mil seguidores em uma rede social, comprava produtos como cremes e maquiagem pela internet, especialmente de pequenos comerciantes, com valores entre R$ 5 mil e R$ 8 mil por pedido. As informações são do G1.

Após a confirmação do pagamento, a compra era estornada e o vendedor ficava sem o valor. Ainda de acordo com as investigações, com três vítimas identificadas pela polícia no dia da prisão, as compras fraudulentas somavam R$ 40 mil.

Prisão

A Polícia Civil monitorou a suspeita e Mayara foi presa na frente do estabelecimento comercial dela em Itajaí, no Litoral Norte catarinense, onde foram encontrados diversos produtos recém-comprados via internet, de forma ilegal, segundo os policiais.

No local foram achadas também as máquinas de bronzeamento artificial. A Vigilância Sanitária interditou o estabelecimento.

Durante a investigação, a polícia descobriu ainda que os outros produtos comprados ilegalmente pela mulher estariam na casa dela. Os produtos eram novos e ainda estavam com etiqueta. Eles foram apreendidos e levados para avaliação policial. A suspeita foi levada ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).