Jovem raspa a cabeça, e finge ter câncer para aplicar golpes, diz polícia

Uma mulher de 27 anos foi indiciada sob a acusação de prática de estelionato. Para isso, segundo a polícia, ela usou as redes sociais para fingir um câncer, chegou a fazer um vídeo raspando a cabeça e a postar fotos supostamente internada. O hospital negou que Camilla Maria Barbosa tenha sido paciente da unidade e disse que ela invadia as dependência do hospital fazer foto em macas. As informações são do G1 Goiás.

Segundo a denúncia, Camila usava as redes sociais para fazer campanhas para arrecadar dinheiro, dizendo que era para pagar tratamento, ressonância. Ela colocava os valores, divulgava o pix e pedia qualquer quantia “de coração”. O caso aconteceu em Morrinhos (GO).

Segundo a Polícia Civil, Camilla dos Santos também fez rifas para arrecadar dinheiro. A polícia cumpriu mandado de busca e apreensão na casa da mulher. O delegado Fernando Contijo disse que nenhum exame apreendido ou apresentado por ela comprovou que ela tenha a doença.

Campanha para falsa doença (Divulgação / Polícia Civil)

Em depoimento à polícia, ela adisse ter câncer de mama com metástase no intestino e no pulmão e que fazia quimioterapia no Hospital Araújo Jorge. No entanto, ao delegado, a unidade de saúde disse que ela nunca foi paciente.

Acusada responderá em liberdade

Mesmo com a conclusão da investigação, nesta quinta-feira (5), pela Delegacia de Morrinhos, o delegado disse que Camilla deve responder, inicialmente, em liberdade, pois não há requisitos para pedir uma prisão preventiva.

Várias vítimas do golpe foram à delegacia relatar que ajudaram Camilla com dinheiro. Segundo o delegado, as vítimas começaram a desconfiar da história de Camila.

Hospital diz que jovem posava para fotos em maca

Já o Hospital Araújo Jorge informou à Polícia Civil, em um documento, que Camilla nunca foi paciente da unidade. O hospital disse ainda que funcionários já viram a mulher várias vezes no local, onde foi flagrada tirando fotos em uma maca no Setor de Quimioterapia e usando cartão de identificação interno do hospital em nome de terceiros.