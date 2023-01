Mulher se finge de morta para não pagar empréstimo de R$ 1,4 mil

Uma mulher, identificada como Liza Dewi Pramita, é suspeita de fingir a própria morte para não pagar um empréstimo de 22 mil rúpias (quase R$ 1,4 mil), na Indonésia. A filha da mulher é tida pela polícia como "cúmplice" de ajudar a aplicar o golpe após divulgar imagens da mãe morta em uma publicação do Facebook. O caso ocorreu no dia 11 de dezembro do ano passado. As informações são do Portal UOL.

Após a publicação da filha de Liza, onde a suspeita aparece em um caixão e sendo levada em uma maca ao hospital, muitas pessoas começaram a desejar as condolências, inclusive, Maya Gunawan, a quem a mulher devia dinheiro. Cerca de R$ 1,4 mil que não foram pagos.

Mas desconfiou quando questionou onde seria o velório e a jovem informou que já havia sido realizado em outra província. Desconfiada, Maya fez as buscas das fotos publicadas e descobriu que algumas imagens foram retiradas de um programa de TV.

A filha da mulher confessou a mentira e confirmou que a morte foi anunciada para que a mãe não pagasse a dívida com Maya. A polícia foi acionada e a mulher é considerada desaparecida.