'Trio chique' é preso após aplicar o golpe do falso consórcio em Belém; entenda o caso

​Letícia Lima Pereira Ferreira, Pedro Lucas Santos Monteiro e Raian Gabriel Machado e Silva foram presos em flagrante, acusados de cometer os crimes de estelionato e associação criminosa, na última segunda-feira (26), no bairro da Cremação, em Belém. A polícia ainda não conseguiu calcular o valor do prejuízo causado às vítimas.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que os suspeitos se passavam por um falso grupo de consórcio e levavam as vítimas ao erro, arrecadando altas quantias de dinheiro. As investigações constataram que as vítimas investiam nos consórcios, mas jamais recebiam os bens desejados.

A partir da denúncia de mais uma vítima, na segunda-feira, os agentes realizaram diligências e autuaram os três suspeitos em flagrante. A vítima relatou à polícia que teve um prejuízo de R$ 7.700,00.

Os suspeitos foram encaminhados à unidade policial para o cumprimento dos procedimentos cabíveis e se encontram à disposição da justiça. A prisão do trio criminoso foi realizada por equipes da Divisão de Investigação e Operações Especiais ​​(DIOE), por meio da Delegacia Especializada em Investigações da Estelionatos e outras Fraudes. (DEOF).

Ainda segundo as informações policiais, os suspeitos afirmavam que a administradora do consórcio possuía sede em São Paulo. Durante as investigações, ficou constatado que essa informação era falsa. De acordo com a polícia, os suspeitos fizeram muitas vítimas e ainda não há como contabilizar os prejuízos causados.