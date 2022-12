Wesley Safadão faz negócio com estelionatário e Justiça apreende seu jatinho de R$ 37 milhões

Wesley Safadão, que está passando as suas férias nos Estados Unidos ao lado da família e amigos, precisa lidar com um problema no Brasil. O jatinho que estava em sua posse foi apreendido e teve o uso bloqueado pela Justiça.

Essa informação sobre a aeronave foi divulgada nesta quinta-feira, 22. De acordo com o G1, o jatinho avaliado em R$ 37 milhões, foi penhorado como garantia de retorno do investimento.

A ação foi movida por um grupo de investidores lesados pelo empresário Francesley da Silva, conhecido como "Sheik dos Bitcoins", como ressarcimento das dívidas.

Quando foi pedido o bloqueio preventivo do bem, a WS Shows, empresa de Safadão, recorreu e conseguiu uma decisão provisória para manter a posse e a operação da aeronave. Enquanto os procedimentos da transferência da propriedade do avião ocorriam.

Com esta nova decisão, o jatinho ficou impossibilitado de ser usado.

A defesa de Safadão alega que ele também foi vítima do Sheik, e o veículo foi dado como garantia de que ele teria de volta o valor investido pela empresa.

"A WS Shows foi surpreendida com a recente decisão que determinou o bloqueio do jato, porém já está nas mãos da Justiça para que tudo seja resolvido da melhor e mais justa forma", disse em nota.

Já a Polícia Federal, disse que o Sheik é líder de um esquema que movimentou cerca de R$ 4 bilhões em fraude no Brasil, incluindo pirâmide financeira com comercialização de criptomoedas. Francesley está preso desde 3 de novembro, quando foi alvo de operação da corporação.

O Ministério Público do Paraná denunciou o Sheik por organização criminosa; crimes contra a economia popular (esquema de pirâmide); lavagem de dinheiro; estelionato; emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, em condições divergentes das constantes do registro ou irregularmente registrados.