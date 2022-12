Homem é surpreendido por mensagem de golpista após alugar casa inexistente por R$ 2,8 mil: 'Não vá'

O agricultor Sérgio Donofre teve uma surpresa nada agradável ao descobrir que sofreu um golpe ao alugar uma casa para passar as festas de final de ano com a família. No entanto, o aviso que tudo não passava de uma farsa veio do próprio golpista, que mandou uma mensagem pedindo para o homem não ir ao local.

Segundo informações do G1, Sérgio Donofre alugou a casa, que supostamente ficaria de frente para a praia da Enseada, no Guarujá, por cerca de R$ 2,8 mil, mas acabou recebendo um aviso peculiar dias antes da viagem. "Bom dia, Sérgio, estou entrando em contato para pedir que não vá ao local, pois nada do que conversamos existe, tudo não passou de golpe, infelizmente é o nosso trampo, estou avisando para que não dê viagem perdida… Deus abençoe vocês", escreveu o golpista. Veja:

Mensagem do golpista. (Foto: Reprodução)

A propaganda prometia uma residência de frente para a praia, piscina e uma choppeira disponível 24 horas para os hóspedes. "Foi uma frustração muito grande, ia a família toda, 15 pessoas, e estavam todos animados porque era dois dias antes da viagem. Minha irmã veio dos Estados Unidos e iria também", disse Sérgio, alegando que decidiu tornar público o golpe para que outras pessoas não caiam na mesma armadilha, pois mesmo fazendo uma checagem criteriosa, conseguiu ser enganado. "Tinha tudo certinho. Não tinha como duvidar", lamentou.

A Polícia Civil de Campinas investiga o crime como estelionato. "A equipe da unidade trabalha para localizar os suspeitos e esclarecer todas as circunstâncias dos fatos”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)