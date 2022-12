Especialista pontua três ‘dicas’ de prevenção contra golpes neste fim de ano

O período das festas de fim de ano reserva habitualmente um aumento no número de furtos e roubos. Nesta época do ano, os crimes virtuais se intensificam, assim como a clonagem de cartões e o chamado ‘golpe do Pix’, modalidades em que muitos brasileiros já foram vítimas. Para Alex Serrão, especialista em segurança, a melhor forma de não cair em golpes é adotar um comportamento preventivo.

“Esse ano foi marcado pelo aumento no número destes tipos de golpes e no período de final de ano as coisas se intensificam, tanto as tentativas criminosas como o número de vítimas. Existem algumas ações que podem ajudar as pessoas, o mais importante é que todos adotem um comportamento preventivo reforçado durante este período, pois a distração e a pressa acabam fazendo muitas vítimas”, diz o especialista.

Utilizar cartão temporário

Ao utilizar esta modalidade disponível nos aplicativos bancários, o cliente tem acesso a um número diferente cada vez que solicita um cartão novo. Cada compra gera uma numeração nova, uma data de validade nova e um código de segurança novo. Assim que a compra é concluída, o número expira. “Usar o cartão temporário tem salvado muitas pessoas e é muito simples, basta ter acesso ao seu aplicativo do banco, quase todos oferecem esse serviço aos clientes hoje. Você pede um número para a compra, é gerado um cartão temporário e na próxima compra será outro número. Isso complicou muito a vida de quem clona cartão”, afirmou Alex Serrão.

Golpe do Pix

Os golpes envolvendo operações via Pix têm feito muitas vítimas pelo país. São cada vez mais comuns relatos de pessoas que caíram em golpes desse tipo. Geralmente, a vítima recebe uma mensagem via WhatsApp de um suposto familiar pedindo transferência. São milhares de vítimas em todo o país. “A pessoa tem que ter calma e atenção. O primeiro passo é tentar entrar em contato imediatamente com o familiar. Na maior parte dos casos, as vítimas não checam informações básicas. Eu sugiro que a pessoa que receba um pedido deste, ligue para a pessoa imediatamente. Se for um criminoso se passando por um familiar, ele jamais irá atender o telefone. Isso evita transtornos como o que estamos vendo hoje em dia, principalmente entre os mais idosos”, conta Serrão.

E se cair em golpe?

De acordo com o especialista, caso a pessoa caia em algum tipo de golpe virtual, a primeira ação é comunicar o banco responsável. "Isso garante que o cartão seja bloqueado imediatamente. Se a pessoa tiver acesso ao aplicativo, nem precisa ligar, pois pode bloquear o cartão por lá, assim como informar que foi roubado. Depois é fazer o boletim de ocorrência policial e aqui um ponto importante. Muitas pessoas se sentem acuadas ou envergonhadas, acabam não fazendo o B.O. Pois bem, esses dados servem de estatísticas para mapear esses crimes e informar a própria população. Nem sempre vira inquérito, mas servem na implementação de políticas públicas, por isso, sempre faça o registro”, orienta.

Dados de furtos e roubos no Pará

De janeiro a novembro de 2022, foram registrados 74.834 casos de furto em todo Pará, apontando uma redução de 6% se comparado ao mesmo período de 2021 quando foram computados 80.193 casos, segundo o balanço divulgado nesta quinta-feira (22) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Enquanto que referente ao crime de roubo, no mesmo período, foram computados 51.007 casos em todo o Estado, representando uma redução de 19% se comparado ao mesmo período de 2021 em que foram registrados 63.103 casos.