Suspeito de estelionato é detido pela PM após tentar comprar dois carros em evento no Hangar

Um homem foi detido por policiais militares, na tarde desta sexta-feira (17), após tentar comprar dois carros no evento de concessionárias de automóveis Mega Auto Feirão, no Hangar, em Belém. Os funcionários da empresa suspeitaram do comportamento do falso cliente e da sua carteira de habilitação emitida em São Paulo. Ao entrar em contato com o banco que havia aprovado as compras, que juntas superam R$ 110 mil, foi constatado que o CPF dele pertencia a outra pessoa. O suspeito de estelionato se apresentou aos vendedores como Roberto Roperto. Ao perceber que o plano não daria certo, ele tentou fugir, mas foi agarrado pelos seguranças e detido pela PM. No estacionamento do evento, chegou a confessar o crime.

Os funcionários da loja pediram para não serem identificados na reportagem. Eles disseram que o homem havia feito a negociação com a concessionária há uma semana, via WhatsApp, entretanto, faltava apresentação de sua documentação. O falso cliente havia conseguido a aprovação de dois carros seminovos, um modelo Fiat Uno (2021), e outro Ronda Fit (2019). “Ele já estava conversando com a gente há uma semana, mas nunca apresentava os documentos necessários para fechar a compra. Até que hoje apareceu com essa CNH de São Paulo, isso chamou a nossa atenção", contou o gerente da empresa.

A Polícia Militar foi acionada sobre o caso por volta das 15h40, segundo informou o terceiro sargento Carlos Lima, do 1º Batalhão de Polícia Militar (1ºBPM). No momento em que estava sendo detido, o homem disse que seu verdadeiro nome era Reinaldo Siqueira Brasil, tem 45 anos e reside em São Miguel do Guamá. “Eu trabalho como DJ, tenho uma família, um filho de 3 anos e uma filha de 28 anos. É a primeira vez que faço isso, estou arrependido, vim porque queria tirar um carro para poder trabalhar”, disse o suspeito.

Com o suspeito foi encontrada uma mochila contendo diversos documentos de outras pessoas. Ainda não há informações se a documentação foi furtada. No aparelho celular do falso cliente havia fotos de vários automóveis e também de entorpecentes. De acordo com o terceiro sargento Carlos Lima, a princípio o homem será encaminhado para a delegacia da Sacramenta. “Ele será averiguado lá [delegacia], conforme for ficará por lá mesmo”, afirmou.