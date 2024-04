Esposa de investigador da PC morto na Pedreira também foi baleada durante o crime

A esposa do investigador da Polícia Civil, César Peixoto Oliveira, morto a tiros na noite de domingo (28/04) no bairro da Pedreira, em Belém, também foi baleada no momento do tiroteio. Conforme as informações iniciais, a mulher, que não teve o nome revelado, teria sido alvejada no braço por um dos disparos e recebeu socorro médico. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com informações da PC, um inquérito já foi aberto para investigar tanto a execução do agente da PC quanto a tentativa de homicídio contra a esposa dele. Na ocasião do crime, César Peixoto Oliveira e a esposa estavam com alguns amigos na Rua Nova, esquina com a travessa Timbó. As vítimas foram surpreendidas por dois homens que chegaram de moto e fizeram vários disparos. O investigador foi alvejado quatro vezes na cabeça e morreu ao dar entrada no hospital Metropolitano, em Ananindeua.

Em nota, a PC informou que "lamenta a morte do morte do investigador César Peixoto de Oliveira. O crime e a tentativa de homícidio contra a esposa do agente são investigados pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP)".