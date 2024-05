Homem é morto a tiros no bairro do Jurunas, em Belém

Um homem identificado como Adilson Barbosa da Silva, de 35 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro do Jurunas, em Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima foi alvejada por diversos disparos na Travessa Honório José dos Santos. O homem ficou caído na via após o crime e familiares estiveram no local.

Segundo o 20º Batalhão de Polícia Militar, responsável pela área, uma viatura foi acionada por populares para verificar a situação por volta das 3h da manhã. No local, uma familiar de Adilson reconheceu o corpo. Não há informações sobre como o homicídio ocorreu ou quem seriam os autores dos disparos de arma de fogo.

A PM informou que a vítima tinha cerca de 12 passagens pela polícia por autuações envolvendo o uso de entorpecentes. No entanto, ainda não se sabe se a vida pregressa do homem teria ligação com o homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.