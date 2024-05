PF prende homem suspeito de armazenar arquivos com cenas de abuso sexual infantil, em Santarém

Pela suspeita de armazenar e compartilhar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil, a Polícia Federal do Pará prendeu, na manhã desta quinta-feira (16), no município de Santarém, oeste do Pará, um homem que não teve nome nem idade divulgados.

A prisão foi deflagrada pelo Núcleo de Combate aos Crimes de Abuso Sexual Infantil Online (NCCASIO), por meio da Operação Falcão Negro, visando reprimir a prática de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente em Alenquer/PA.

Expedidos pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária de Santarém/PA, foram cumpridos mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária em face do investigado. Durante o cumprimento dos mandados, foi encontrado material contendo cenas de abuso sexual infantil e, em decorrência disso, o suspeito também foi preso em flagrante.

Pedro Henrique Melo Carneiro, delegado de Polícia Federal, explicou que o trabalho policial começou depois que a instituição foi informada de que “o investigado armazenava e compartilhava vídeos com conteúdo sexual infantil”. “Foram expedidos um mandado de busca e apreensão e um de prisão temporária, pelo prazo de 30 dias. No decorrer da investigação, foram localizadas outras imagens que continham esse tipo de conteúdo, motivo pelo qual houve a lavratura do auto de prisão em flagrante”, disse ele.

"A Polícia Federal firma compromisso com o ‘Maio Laranja’ (campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes) e sempre está em busca investigando esse tipo de delito”, acrescentou.

Por que Falcão Negro?

O nome da operação - Falcão Negro - é uma referência à ave de rapina que simboliza a vigilância e a precisão constante, conforme explicou a PF. Com isso, a instituição disse que reforça o compromisso de combater a disseminação de materiais de abuso sexual infantil online.