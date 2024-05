Foragido da Justiça morre em suposta troca de tiros com a polícia em Ananindeua

Rafael dos Santos Andrade morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar nesta quarta-feira (15), no conjunto Cidade Nova 8, em Ananindeua. O homem era foragido da Justiça pelos crimes de furto, roubo e homicídio. Ele estava no regime semiaberto. Ferido, Rafael foi socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiu aos f​erimentos e morreu, momentos após dar entrada na unidade hospitalar. Com ele, a PM apreendeu um revólver, cujo calibre não foi informado.

