Quadrilha é detida por tentativa de estelionato e porte de drogas em Itaituba

Uma quadrilha foi presa na manhã do último domingo (19) por tentativa de estelionato e porte de drogas em Itaituba, sudoeste do Pará. Os suspeitos foram identificados como Douglas Guinter Oliveira Spier, Claudiana Ferreira de Lima Oliveira e Alessandro Ferreira de Oliveira.

De acordo com as informações do Portal Giro, a Polícia Militar constatou que Wesley tentou aplicar um golpe em uma farmácia da cidade. Com isso, os policiais foram até local onde o suspeito estava para localizá-lo. No endereço, foram encontrados Douglas, Claudiana e Alessandro.

Durante a abordagem, os militares localizaram quatro gramas de uma substância semelhante a crack com Douglas. A polícia também descobriu que Claudiana responde a vários processos criminais por estelionato e está em prisão domiciliar na 2ª Vara Criminal de Cuiabá (MT).

Já Alessandro, é responde pelos crimes de roubo e tráfico de drogas e está obrigado a assinar em juízo na vara criminal da cidade de Nova Chance (MT). Douglas e Wesley tem ocorrências de estelionato nos antecedentes criminais.

Eles foram levados à 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba para os procedimentos legais cabíveis.