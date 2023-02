Quadrilha é presa por tentar matar policial penal no bairro da Sacramenta

Cinco homens foram presos pela Polícia Civil (PC) na manhã desta sexta-feira (24) por envolvimento na tentativa de matar o policial penal Sebastião Nazaré Ferreira. Os envolvidos foram capturados em Belém, Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Manaus (AM) e Barra do Turvo (SP). O crime ocorreu no dia 17 de julho de 2021, por volta das 19h, no bairro da Sacramenta, na capital paraense. As autoridades não explicaram o que cada um dos suspeitos teria feito no crime, e nem o local específico em que cada um foi detido. A PC informou que os suspeitos foram detidos pelo crime de homicídio qualificado.

Os presos foram identificados pela polícia como: Raimundo Wandeller de Castro, apelidado de “Bad Boy”; Hideraldo Alves; conhecido como “Osama do BS”; Wanderson Farias Machado, de apelido “B1”; Luis Stefferson da Silva Monteiro, apelidado de “Branco”; Alex Araújo Oliveira, conhecido como “Neguinho do Parque Verde”.

Segundo o relatório das cinco prisões, as investigações atrelaram a tentativa de homicídio à facção criminosa do Comando Vermelho, responsável por dar ordens para ataques a agentes de segurança.

Investigações policiais

De acordo com as investigações policiais, dois homens se aproximaram da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo. Sebastião foi baleado na região do abdômen. “A vítima foi surpreendida nas proximidades de casa. Ele ainda tentou reagir, houve troca de tiros e um dos criminosos foi alvejado e encaminhado ao atendimento médico”, disse o delegado Nicholas Limas, coordenador das investigações.

As prisões dos suspeitos ocorreram simultaneamente com apoio das polícias civis do Amazonas (PCAM), Goiás (PCGO), Rio de Janeiro (PCERJ) e São Paulo (PCSP), para que os mandados de prisão fossem cumpridos.“Essas prisões representam a efetividade do nosso trabalho de inteligência policial e a repressão aos crimes contra agentes públicos com firmeza e rigidez. As ações realizadas pela Polícia Civil do Pará em parceria com outras unidades da federação são muito importantes, pois representam a integração na luta por uma sociedade mais segura”, afirmou o delegado-geral Walter Resende.

Equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e Polícia Rodoviária Federal também participaram da operação. A polícia continua as investigações sobre o crime para localizar mais suspeitos de envolvimentos, assim como líderes do Comando Vermelho.

Acusado condenado no ano passado por envolvimento no crime

Carlos Vitor Ramos Silva, de 20 anos, foi condenado, em outubro do ano passado, a 24 anos, 10 meses e 34 dias de reclusão em regime fechado por tentativa de homicídio contra o policial penal Sebastião de Nazaré e Júlio Nunes Gonçalves.O réu relatou, ao juiz Dr. Claudio Hernandes Sila Lima, titular da 4ª Vara do Júri de Belém, que presidia a sessão, que tinha consumido cocaína e maconha quando cometeu o crime e estava sem dormir dois dias e duas noites.