Suposto integrante facção morre em confronto com a PM e quadrilha é presa em Canaã dos Carajás

Um homem identificado apenas pelo prenome de “Caíque” morreu em confronto com a Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (2) em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Outras quatro pessoas foram presas na mesma ação por tráfico de drogas. Caíque seria integrante de uma facção criminosa. Os outros suspeitos presos foram identificados como: Luciene Cordeiro de Castro (23), Ellen Cristina Pereira da Silveira (27), Daniel Freitas dos Reis (19) e Thiago Alves de Sousa (31). As informações são do Correio de Carajás.

A PM passava pelo bairro dos Maranhenses quando avistou Thiago, quando teria tentado se desfazer de possíveis drogas. Ele confessou aos militares que estava vendendo maconha no local.

Os agentes questionaram se ele tinha mais drogas dentro de casa. Thiago respondeu que sim. A polícia se dirigiu até o imóvel, que fica no mesmo bairro. No local, foram encontradas mais duas barras de maconha, que somaram 47 gramas com a apreensão anterior.

Interrogado, o suspeito disse que Caíque e um outro homem, conhecido pelo apelido de “Aranha” e também suposto membro de uma facção criminosa, seriam os fornecedores dos entorpecentes.

Thiago contou aos PMs que os dois estariam envolvidos no roubo de uma motocicleta e planejavam a execução do membro de uma facção rival, cuja alcunha é “Brutus”. Ele ainda afirmou que seria responsável por matar o alvo, para sanar uma dívida que teria com os traficantes.

Os policiais foram guiados pelo suspeito até a casa da quadrilha, localizada no Jardim Canadá. Caíque foi encontrado no endereço e fugiu para dentro de casa assim que viu a guarnição.

A PM cercou a área e supostamente ouviu um disparo de arma de fogo no interior da residência. Por conta disso, os militares avançaram e acharam Caíque no quintal com um revólver em mãos.

Ele foi alvejado com um tiro de escopeta. Caíque foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Logo após o confronto, os policiais fizeram buscas pela casa e então localizaram Luciene, Ellen e Daniel. Eles confessaram à polícia terem se desfeito de uma porção de drogas jogando no vaso sanitário durante a chegada dos militares ao local.

As duas mulheres disseram estar passando mal e precisaram ser levadas ao hospital. Ambas foram medicadas e, em seguida, encaminhadas à Delegacia junto de Daniel e Thiago. Os quatro foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação criminosa.

O Aranha não foi localizado.