Operação Matriarca prende quadrilha em Castanhal

As equipes da Polícia Civil da Superintendência Regional do Guamá e da Seccional Urbana do Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do estado, deram cumprimento a sete mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão decretados pela justiça. A operação foi batizada de Matriarca pois todos os investigados fazem parte da mesma família. As buscas começaram por volta das 6h da manhã, desta quarta-feira, 15.

De acordo com o Superintendente da Polícia Civil de Castanhal está é a primeira fase da operação Matriarca que pendeu uma família acusada de tráfico de drogas. “O nome escolhido para essa operação foi justamente por que tem mãe, filha e neta e outros componentes da mesma família. Todas elas são reincidentes no tráfico de drogas e já cumpriram pena referente a prática desse crime”, explicou o delegado Thiago Dias, Superintendente da Polícia Civil de Castanhal.

A operação contou com 16 policiais civis com o apoio de cerca de 30 policiais militares e da equipe do canil da Guarda Civil Municipal.

Os presos forma Ivanilde Feitosa Sales, Luciana Feitosa Sales. Amanda Rayra Feitosa da Costa, Alex Ruã Feitosa Sales, Deyvid Rian Sales da Costa e Carla Eloísa Feitosa de Sales. Os acusados estavam sendo investigados há seis meses. “Todos os mandados foram cumpridos e agora seguimos para novas fases da operação referente a baixa no tráfico de drogas da nossa cidade”, disse o delegado Thiago Dias.