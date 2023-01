PRF prende mulher por tráfico de drogas, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher por tráfico de drogas, durante fiscalização no km 140 da BR-230, em Marabá, no sudeste do Pará. A detenção ocorreu, na segunda-feira (30), por volta das 17h30, durante abordagem de rotina a um ônibus de passageiros.

Durante os procedimentos, a equipe percebeu que uma das passageiras apresentava bastante nervosismo. Questionada se possuía bagagem, a mulher negou. Mas o condutor do ônibus informou que a passageira carregava uma mala ao entrar no veículo.

Localizada a bagagem, que foi aberta na presença da mulher, foi constatado que havia cerca de 5,3 kg de maconha no interior da mala. A PRF prendeu a passageira e a encaminhou à Delegacia de Polícia Civil de Marabá, para a realização das medidas cabíveis - em tese, pelo crime de tráfico de drogas.

LEIA TAMBÉM: