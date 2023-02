Trio é preso por tráfico de drogas em Redenção

Na madrugada desta terça-feira (7), três homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas em Redenção, no sudeste do Pará. Eles foram identificados como Robson da Costa Araújo, Mesaque Neves Lima e Misael Neves Lima. Com o trio, a polícia apreendeu os entorpecentes, além de equipamentos utilizados para a comercialização do material.

Segundo a Polícia Militar local, uma guarnição estava em rondas pela cidade, quando avistou o primeiro suspeito, que se tratava de Robson. O rapaz demonstrou bastante nervosismo ao avistar a viatura. Durante a abordagem, a polícia encontrou dois papelotes de substância que, aparentemente, se tratava de cocaína.

Para a polícia, Robson afirmou que havia acabado de adquirir a droga em um local informado por ele. De acordo com a polícia, ao se aproximar da residência, foi possível observar uma movimentação suspeita, uma vez que um homem entrava e saía do imóvel. Esse segundo suspeito também segurava objetos que, possivelmente, eram entorpecentes.

O imóvel foi revistado e, lá, a polícia encontrou 50 papelotes de substância, aparentemente cocaína, pronta para comercialização. Além das drogas, a polícia apreendeu uma balança de precisão, máquina de cartão de crédito/débito, um aparelho celular e R$ 20 em espécie.

Os suspeitos confessaram o crime e, diante do flagrante, todos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, juntamente do material apreendido, para a realização dos procedimentos cabíveis.