Hospital de Ananindeua pode estar envolvido em esquema de desvio de dinheiro público, aponta MPPA

Um hospital de Ananindeua pode ter sido usado para o crime de desvio de dinheiro público, aponta uma investigação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). Na manhã desta segunda-feira (29), foi deflagrada uma ação que culminou na busca e apreensão de documentos e outros itens para a investigação de um esquema sobre um suposto superfaturamento de contas médicas da instituição de saúde. Uma equipe do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPPA, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), cumpriu 11 mandados em endereços no Belém, Ananindeua e Santa Izabel do Pará.

Os alvos da operação são funcionários do Instituto de Assistência do Servidor Público do Estado do Pará (Iasep). Segundo o que apura o Gaeco, os suspeitos atuavam no esquema de favorecimento do hospital em Ananindeua. Dessa maneira, a empresa recebia valores muito além dos serviços efetivamente prestados. Na operação, também ocorreu o bloqueio e sequestro de bens e afastamento de funções públicas de servidores do Iasep que são suspeitos dos atos ilícitos.

Em nota, o Iasep informou que "os servidores sob suspeita de envolvimento no caso já foram afastados dos cargos. O Instituto esclarece ainda que colabora com as investigações do Ministério Público do Estado".

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua e aguarda o retorno.