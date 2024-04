Menino de 6 anos morre após ser atropelado pelo próprio pai com trator no Pará

Um menino de 6 anos morreu após ser atropelado por um trator operado pelo pai dele, Francisvan Gonçalves da Silva. O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (26), na vila Morada Nova, em Breu Branco, no sudeste paraense. A princípio, o acidente teria sido acidental, mas ainda está sendo investigado pela Polícia Civil.

O caso chegou às autoridades por volta de 20h20 de sexta (26). Uma guarnição do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) se deslocou ao local do acidente. Chegando lá, Francisvan, pai da vítima, disse aos policiais que não viu o filho subir no trator no momento em que o conduzia. Em um certo momento, o garoto teria se desequilibrado e caído para debaixo da máquina, ocasionando o atropelamento.

Depois de perceber o que tinha acontecido, o homem tentou socorrer a criança, mas ela já estava morta. As polícias Civil e Científica foram acionadas para iniciar as investigações do caso. A delegacia de Breu Branco apura o caso.