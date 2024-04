VÍDEO: Homem escapa de execução após ser baleado e atropelado duas vezes

Um homem quase foi vítima de uma tentativa de execução após ser atropelado duas vezes, na última segunda-feira (15). As imagens da tentativa de homicídio foram registradas por uma câmera de segurança do local.

O vídeo mostra a vítima caminhando pela rua quando um veículo Fox preto o atropela e segue em alta velocidade, retornando no sentido oposto e atingindo novamente o rapaz que 'voa' após a colisão. Em seguida, o veículo se afasta e retorna pouco depois, atropelando novamente o jovem.

VEJA MAIS

Dois indivíduos armados saem do carro e disparam contra o homem caído. Após ser atingido pelos tiros, os suspeitos deixam o local. Mesmo ferido, o homem consegue sair correndo. Segundo relatos, ele foi socorrido com graves ferimentos e levado a uma unidade médica.

O incidente ocorreu em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e as imagens foram divulgadas pelo Portal CGN. Polícia Civil investigar o caso.