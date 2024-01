Mulher morre e homem fica ferido após ataque a tiros, em Altamira

Uma mulher, identificada como Letícia da Silva Galdino, de 25 anos, morreu após um ataque a tiros na Rua R, no bairro Jatobá, em Altamira, no sudoeste do Pará. O primo dela que estava no mesmo local também foi atingido, mas conseguiu correr e sobreviveu. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (13) e teria como autores dois homens em uma motocicleta.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 2h da madrugada por populares que informaram sobre o crime. No local, os agentes encontraram o corpo de Letícia jogado no meio-fio e com perfurações de arma de fogo. Testemunhas relataram que ouviram o barulho de uma moto e também o som dos disparos. O primo da vítima relatou que sobreviveu pois conseguiu correr e entrou na casa de familiares, ele foi atingido pelos disparos que seriam de pistola calibre 380.

O Corpo de Bombeiros e as polícias Militar e Civil estiveram no local para atender a ocorrência. No local, os peritos encontraram o celular de Letícia e os estojos de munição, que foram encaminhados para a análise, juntamente com o corpo da vítima após ser removido.

Já a vítima da tentativa de homicídio foi socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O médico da unidade teria informado as autoridades policiais que o jovem não teria risco de morte, mas estava em estado grave, aguardando transferência para o Hospital Regional Público da Transamazônica. Os dois disparos que o atingiram teriam sido na região do abdômen. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação dos crimes.

Por nota, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Altamira, informou que realizou apurações na rua onde a vítima foi encontrada. “A PC acionou a Polícia Científica para remoção e levantamento de local de crime. A PC ressalta que as diligências continuam para elucidar os fatos e identificar a autoria do crime”, comunicou.