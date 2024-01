No Pará, homem é morto a facadas em casa e tem desodorante enfiado no ânus

João Lisboa Soares foi morto com golpes de faca dentro de sua casa, na quarta-feira (10), em Santana do Araguaia, no sul do Pará. Além das lesões provocadas por arma branca, a polícia encontrou um desodorante enfiado no ânus da vítima. O homem assassinado, morador do distrito de Vila Mandi, era suspeito de aliciar crianças e adolescentes, uma investigação que ainda estava em estágio inicial. A reportagem confirmou o caso com fontes ligadas à polícia.

A Polícia Civil vai colher depoimentos de familiares e amigos da vítima para descobrir quem poderia ser o assassino, que até então é desconhecido. Além disso, as autoridades apuram se os requintes de crueldade tenham relação com uma tentativa de fazer “justiça com as próprias mãos”, pelos supostos crimes cometidos por João.

O Grupo Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e foi informado que equipes da delegacia de Santana do Araguaia trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas via disque-denúncia, no número 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181 com a Iara. O sigilo é garantido.