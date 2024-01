Professor é morto a tiros em via pública, no município de Anapu

O homem identificado como Lucas Borges da Silva, de 26 anos, que seria professor, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (12), próximo a uma casa de shows, localizada no bairro Imperatriz, no município de Anapu, sudoeste do Pará. Segundo as informações policiais, apesar das marcas de tiros no corpo da vítima, nenhuma cápsula foi encontrada no local onde o corpo de Lucas estava.

Segundo a Polícia Militar, populares teriam informado sobre o crime e relataram que o corpo de um homem estava em uma calçada. Ao constatar o homicídio, os militares isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e Científica.

Pessoas que acompanhavam a perícia relataram que Lucas seria professor na área rural de Anapu. No entanto, nenhuma informação sobre o autor do crime ou a motivação do homicídio foram repassadas no local. Os agentes da perícia também destacaram que as cápsulas dos disparos não estavam mais na cena do assassinato. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte.

Em nota, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Anapu, informou que recebeu informações do caso e realizou apurações nas imediações de um bar, onde a vítima foi encontrada. A equipe policial realizou levantamento do local do crime e acionou a Perícia para remoção do corpo. Diligências continuam sendo empreendidas para identificar a autoria do crime e apurar os fatos.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.