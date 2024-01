Suspeito de matar cabo da PM na Terra Firme é localizado e preso em Ananindeua

Leonardo Trindade Guimarães dos Santos foi preso, nesta sexta-feira (12), suspeito de envolvimento na morte do cabo da Polícia Militar do Pará, Raphael dos Santos Meireles, de 37 anos. O rapaz foi localizado em Ananindeua. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (11), dentro de um estabelecimento comercial, localizado na avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, em Belém. Leonardo foi autuado por homicídio triplamente qualificado. O corpo do policial militar foi enterrado na tarde de hoje (12), no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, sob forte comoção. As investigações da Polícia Civil continuam para elucidar o caso.

De acordo com informações da polícia, a partir da coleta de imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do ocorrido, foi possível identificar a placa da motocicleta usada pelos suspeitos do crime. O veículo, ainda não localizado, estava no nome de uma mulher, que foi localizada e ouvida pelas autoridades policiais. Na sequência, ela foi liberada. Segundo a polícia, a mulher relatou que comprou a moto para o genro. Na versão dela, o homem não conseguiu quitar o pagamento do veículo e o vendeu, no início do ano passado.

Conforme o relatório policial, “em julho de 2023, [a mulher] foi orientada a fazer uma procuração em nome Leonardo Trindade Guimarães dos Santos, pois a moto estava apreendida na Seccional do Guamá, ​de onde foi retirada por ele”.

A partir dessa informação, a polícia conseguiu chegar até Leonardo, que estava em Ananindeua. O rapaz foi conduzido à Divisão de Homicídios, em Belém, onde foram realizados os procedimentos legais.

Ainda segundo o relatório, na unidade policial, o rapaz se reservou ao direito de ficar em silêncio e não forneceu nenhuma informação sobre a propriedade e destino do automóvel utilizado no crime. Leonardo foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio triplamente qualificado, tendo em vista a impossibilidade de defesa do ofendido, o uso de arma de fogo de calibre restrito, e tratando-se de vítima policial militar.

Diligências seguem sendo realizadas, com objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no crime, bem como colher informações que ajudem a esclarecer a motivação do homicídio.

A reportagem de O Liberal procurou a Polícia Civil em busca de mais informações sobre a morte do PM. Em nota, a PC informou que “um homem foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça”. “Equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), vinculada à Divisão de Homicídios, trabalham para identificar e localizar os demais envolvidos no crime”, comunicou a PC.