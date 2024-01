Dois homens são mortos durante operação da PM na Terra Firme

Diego Willian Oliveira Costa e um outro homem, ainda não identificado, foram mortos em uma ação policial na noite de quinta-feira (11), na Passagem Ligação, na Terra Firme, em Belém. O caso ocorreu durante a operação “Alcatraz”, deflagrada pela Polícia Militar para localizar os envolvidos na morte de ​Raphael dos Santos Meireles, cabo da corporação. Não há uma confirmação oficial de que os homens mortos tenham participado do homicídio do agente, que aconteceu em um estabelecimento comercial localizado no mesmo bairro da ação policial.

Segundo as autoridades, Diego e o comparsa estavam andando e portando arma de fogo quando se depararam com a PM, próximo à Passagem São Cristóvão. A dupla, conforme a polícia, teria atirado contra os militares, que revidaram e atingiram os suspeitos. Os dois homens foram socorridos para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

Uma fonte ligada à polícia disse à reportagem que duas armas de fogo e um colete balístico da Guarda Municipal de Belém (GMB) foram apreendidos com a dupla. O caso foi registrado na Seccional de São Brás. Em nota, a Polícia Civil informou que a intervenção da Polícia Militar é investigada pela delegacia da Terra Firme. Sobre o caso da morte do cabo Meireles, a PC disse que "equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), vinculada à Divisão de Homicídios, trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime". A PM lamentou o ocorrido e relatou que realiza diligências para encontrar os autores na morte do policial militar.

Ainda de acordo com as autoridades policiais, Diego estava sob monitoramento eletrônico pelo crime de roubo. A redação integrada de O Liberal procurou a PM e a GMB para comentar o caso. A reportagem aguarda retorno em ambos os casos.

Assassinato do policial

​Raphael dos Santos Meireles foi assassinado com 13 tiros, na noite desta quinta-feira (11), por volta das 18h30, dentro de um estabelecimento comercial na avenida Perimetral, bairro da Terra Firme, em Belém. O agente era lotado no 39° Batalhão, que atende o município de Benevides, e morava no próprio bairro em que foi morto.

Por meio das imagens de câmeras de segurança que registraram a ação dos assassinos, é possível ver o momento em que um suspeito chega ao local correndo, já com a arma em punho. O homem vai em direção ao PM e atira. Clientes que estavam no interior do comércio percebem a movimentação e deixam o local.