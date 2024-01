Enterro de Cabo da PM morto na Terra-Firme ocorre na tarde desta sexta-feira (12)

Nesta sexta-feira (12) ocorre o sepultamento do Cabo da Polícia Militar, Raphael dos Santos Meireles, morto a tiros no Bairro da Terra-Firme, em Belém, na noite de quinta-feira (11). O enterro será no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, às 14h, após um cortejo fúnebre que deve iniciar às 13h. Familiares, amigos e colegas de farda do policial estarão no local prestando as últimas homenagens.

VEJA MAIS

Cabo Meireles, como era conhecido, era lotado no 39° Batalhão da PM, que atende o município de Benevides, e morava no próprio bairro em que foi morto. Na ocasião do crime, Raphael estava de folga, fazendo compras em um estabelecimento comercial na avenida Perimetral. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. O policial foi assassinado com 13 tiros.

Em nota, a Polícia Militar informou que lamenta o ocorrido e que presta apoio à família do militar. Diligências são realizadas para localizar os autores do crime. A Polícia Civil declarou que equipes da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), vinculada à Divisão de Homicídios, trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.

Desdobramentos

Após o homicídio, teve início uma operação em vários bairros de Belém para tentar localizar os suspeitos envolvidos no crime. Além disso, diversas Blitz e intervenções policiais ocorreram em pontos estratégicos da cidade. Dois homens morreram, no entanto, não informações concretas sobre a participação deles no caso do assassinato do policial.