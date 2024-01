Homem é morto na porta de bar por dupla armada, em São Domingos do Araguaia

Um homem identificado como Civaldo Ribeiro de Santana foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (10), em São Domingos do Araguaia. Conforme as informações iniciais, a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas em um bar, localizado na vicinal Sair do Sol, à altura do km 61, da BR 230, Rodovia Transamazônica, a cerca de 24 quilômetros da cidade. Os executores, que chegaram em uma motocicleta, dispararam ao menos duas vezes contra a vítima, que morreu no local.

Segundo a polícia, testemunhas informaram que a vítima estaria sentada em uma cadeira próxima de uma mesa de bilhar. Os suspeitos chegaram em uma moto preta, desceram e foram em direção a Civaldo, que estava consumindo bebidas alcoólicas. Os populares disseram que um dos homens teria passado pela frente e outro por trás da mesa onde a vítima estava. Um dos suspeitos teria chamado pelo nome de Civaldo, deu um tapa no boné que a vítima usava e fez os dois disparos na região da cabeça dele, sem chances de reação.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 20h10 e esteve no local apurando as primeiras informações e realizando o isolamento da área. Populares ainda chamaram uma ambulância para tentar socorrer Civaldo, mas quando os socorristas chegaram ao local apenas confirmaram o óbito. Agentes da Polícia Civil estiveram no local do crime coletando informações que possam ajudar nas investigações sobre a identidade dos autores da execução e a possível motivação para o crime. No local, moradores teriam relatado que Civaldo era uma pessoa tranquila, sem nenhum tipo de problema com a vizinhança e que não possuía passagens pelo sistema prisional.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de São Domingos do Araguaia trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime.