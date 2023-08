Homem é morto a tiros e jovem baleado na perna em São Domingos do Araguaia

Uhattilla Ribeiro da Silva, de 38 anos, foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (2), em São Domingos do Araguaia, região sudeste do Pará. Dois criminosos numa moto foram responsáveis pelo homicídio e, também, por balear Moseir Brito dos Santos, de 21 anos. Policiais disseram que o homem assassinado tinha passagens por receptação qualificada e associação criminosa. A Polícia Civil deve investigar os autores e a motivação do crime, que ainda não se sabe se tem relação com a vida pregressa Uhattilla. Com informações do Debate Carajás.

A vítima pilotava uma motocicleta na rua Nova Jerusalém, quando os envolvidos se aproximaram em um veículo do mesmo tipo. O garupa desceu da moto e efetuou vários disparos de arma de fogo contra Uhattilla. Depois disso, a dupla fugiu. A vítima morreu no local.

Moseir estava sentado na calçada de uma academia onde estava malhando. Ele foi atingido por um tiro na perna direita. De acordo com a médica plantonista, o jovem perdeu muito sangue, mas estava consciente e não havia risco de morte. O estado de saúde do sobrevivente não foi informado até a última atualização desta matéria.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.